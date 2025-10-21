Guardia di finanza visita del generale Fabrizio Cuneo | Presidio della sicurezza economico-finanziaria

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante interregionale dell’Italia centrale, generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo si è recato in visita al Comando regionale Umbria della Guardia di finanza.Accolto presso la caserma della Guardia di finanza “M.B.V.M. Domenico Furbini”, dal Comandante regionale Umbria, generale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

guardia finanza visita generaleVisita del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, al Comando Regionale Lazio. - Nella giornata di ieri, 17 ottobre 2025, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio CUNEO, Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Regionale Laz ... Segnala affaritaliani.it

guardia finanza visita generaleFinanza. Il Generale Fabrizio Cuneo si è recato in visita al Comando Regionale Umbria - NewTuscia  – PERUGIA – Lunedì 20 ottobre 2025, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo si è recato in visita al Comando Regionale Umbria. Secondo newtuscia.it

Guardia di Finanza, visita del Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo al Comando Regionale Lazio - Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, nuovo Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, in visita al Comando Regionale Lazio: «La sicurezza economico- Segnala castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Visita Generale