Gualtieri | Metterò fino al caos traffico e trasformerò Roma nella locomotiva del Paese

Il 21 ottobre 2021 iniziava l'avventura di Roberto Gualtieri alla guida della Capitale. Quattro anni dopo, la fascia da sindaco gli va così comoda (chissà se sarebbe stato lo stesso senza poteri commissariali e miliardi da Giubileo e Pnrr) che ha deciso di ricandidarsi per il secondo mandato. La promessa ai cittadini? Scalzare Milano e rendere Roma «la locomotiva del Paese». Sindaco è tutto pronto per la sua ricandidatura? «Io sono impegnato ogni giorno a governare Roma e a trasformarla per migliorare la vita dei cittadini. Ho fin dal primo giorno deciso di essere il Sindaco della concretezza e dei risultati e non della propaganda e degli annunci.

