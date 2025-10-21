Gualdo aperta la nuova sede della farmacia di Cerqueto

GUALDO TADINO – La farmacia comunale di Cerqueto ha una nuova sede, nella quale ci saranno le medicine, ma verranno erogati anche una serie di servizi "frutto di una joint venture tra amministrazione comunale ed Esa spa ". Al taglio del nastro (foto) hanno partecipato il sindaco e presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, la giunta comunale al completo, la direttrice della farmacia Serena Pizzi, l’amministratore unico di Esa, Fausto Galilei, il parroco don Libardo Hernandez Caviedes, l’ingegner Matteo Castigliego, che ha guidato i lavori, i dipendenti comunali che hanno lavorato per l’apertura della struttura, tanti cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

