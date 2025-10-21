Prima volta assoluta per Luka Modric, lo ha fatto davanti a tutti: l’allenatore non vuole credere ai suoi occhi. In un mondo del calcio dove le tecniche di allenamento e la fisioterapia aiutano le carriere dei campioni a durare molto più a lungo, anche giocatori con un’età a cui un tempo ci si ritirava possono fare la loro parte per una stagione da urlo. In questo senso Luka Modric, 40 anni, centrocampista croato di talento cristallino potrebbe rivelarsi l’arma migliore per Mister Allegri per tornare ad alti livelli con i rossoneri. Quando il Milan ha acquistato il giocatore, autore di ben 28 reti in 192 presenze con la maglia a scacchi rossi e bianchi della Croazia ed un secondo e terzo posto ottenuti ai Mondiali FIFA, si sono alzate non poche sopracciglia per la perplessità: acquistare un giocatore che parrebbe praticamente a fine carriera in questo momento non sembrava ciò che serviva per rilanciare la squadra. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Guaio Modric, l’ha fatto davvero: Allegri non ci crede