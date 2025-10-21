GTA 6 avrà un tasto dedicato al twerk ma è vero? Come uno YouTuber ha convinto tutti anche Google

Mentre l’industria videoludica si interroga ossessivamente sul prezzo di lancio di Grand Theft Auto 6, se costerà 70 o 100 dollari e quale sarà il punto di svolta per i tripla A del futuro, c’è una domanda ben più urgente che merita attenzione: il nuovo capitolo della saga Rockstar includerà un tasto dedicato al twerking? La risposta breve è no. Quella lunga racconta molto di più sulla fragilità dei sistemi di intelligenza artificiale che dominano le nostre ricerche online. La leggenda del twerk button nasce come un esperimento di disinformazione controllata. Jeffery Phillips, YouTuber con un talento particolare per lo shitposting di qualità, ha deciso di testare quanto fosse facile manipolare i risultati di ricerca basati sull’AI di Google. 🔗 Leggi su Screenworld.it

