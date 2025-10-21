GTA 6 avrà un tasto dedicato al twerk ma è vero? Come uno YouTuber ha convinto tutti anche Google
Mentre l’industria videoludica si interroga ossessivamente sul prezzo di lancio di Grand Theft Auto 6, se costerà 70 o 100 dollari e quale sarà il punto di svolta per i tripla A del futuro, c’è una domanda ben più urgente che merita attenzione: il nuovo capitolo della saga Rockstar includerà un tasto dedicato al twerking? La risposta breve è no. Quella lunga racconta molto di più sulla fragilità dei sistemi di intelligenza artificiale che dominano le nostre ricerche online. La leggenda del twerk button nasce come un esperimento di disinformazione controllata. Jeffery Phillips, YouTuber con un talento particolare per lo shitposting di qualità, ha deciso di testare quanto fosse facile manipolare i risultati di ricerca basati sull’AI di Google. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Attivazione delle modalità di guida per Audi Q2 del 2024. Installazione del tasto dedicato per selezione del profilo di guida #audi - facebook.com Vai su Facebook
Crisi, catastrofi, incidenti, conflitti. Viverli è difficile, per chi subisce il trauma ma anche per chi presta aiuto. Da oggi il Tasto 4 del 1520 è dedicato al benessere psicologico delle nostre Volontarie e Volontari. https://link.cri.it/JraG #GiornataDellaSaluteMentale - X Vai su X
GTA 6: le azioni di Take-Two crollano dopo il rinvio del lancio al 2026 - Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore la notizia che il lancio di GTA 6 per console è stato rinviato al 26 maggio 2026, posticipando la precedente data di debutto prevista per l’autunno 2025. Secondo motorionline.com
GTA 6: data d'uscita vicina con Rockstar Games ai ritocchi finali, per un leak - 0, specializzato proprio nella raccolta di informazioni relative allo sviluppo del gioco, la data d'uscita di GTA 6 potrebbe ... Da multiplayer.it
GTA 6: nuovi rumor sulla polizia, sarà la più realistica della serie? - Mentre c'è grande attesa per l'annuncio di Grand Theft Auto 6, che secondo alcune voci di corridoio potrebbe arrivare in occasione dei The Game Awards 2023, ecco che spuntano in rete alcune ... Secondo everyeye.it