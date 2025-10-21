Grottammare scuolabus investe una dodicenne | elitrasportata ad Ancona è grave

Corriereadriatico.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROTTAMMARE Una ragazzina dodicenne è stata urtata dal pulmino da cui era appena scesa. L?impatto le ha provocato gravi traumi. L?incidente ha avuto luogo ieri pomeriggio,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

