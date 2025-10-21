Grottaminarda Giornata di educazione stradale per gli studenti dell' Istituto San Tommaso d' Aquino
Domani, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle ore 10:00, presso l’impianto sportivo di via Condotto a Grottaminarda, "Giornata di Educazione Stradale", con la partecipazione delle classi quarte e quinte della Primaria dell'Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso D’Aquino”.L'evento, organizzato e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
