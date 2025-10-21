Nessuno più di noi aderisce con convinzione all'appello di Giuseppe Conte a trovarsi tutti in piazza a Roma oggi - il venerdì era già occupato da Landini - per rivendicare la libertà di stampa e dare solidarietà a Sigfrido Ranucci. «Viva l'informazione libera!» ha gridato il leader dei Cinque stelle lanciando l'iniziativa. Ovviamente la solidarietà a Ranucci è sacrosanta da parte di tutti. E anche la vicinanza a una delle categorie più screditate del Paese. Oggi in Italia si vendono più giornalisti che giornali. Ma soprattutto sentiamo sia doverosa una totale solidarietà per il loro improvviso ma lodevole cambiamento di posizione - a Conte, ai grillini e a Beppe Grillo, uno che ai giornalisti disse «Vi mangerei per il gusto di vomitarvi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Grilli e sciacalli