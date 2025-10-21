green in ritirata in tutto il mondo

Da una parte i sogni, dall’altra la realtà. Da una parte le nobili intenzioni, dall’altra la strada per l’inferno. Qualcuno, va detto, aveva visto sin dall’inizio che l’auto elettrica sarebbe andata a sbattere. In Giappone, ad esempio, affrontando le critiche dei radical chic nipponici, la Toyota ha da subito puntato sulle auto ibride per abbattere le emissioni senza devastare le linee di produzione. Pure quel “pazzo” di Donald Trump appena eletto ha detto che ogni cittadino deve essere libero di comprarsi l’auto che vuole. Qualcuno, ovviamente inascoltato, ha provato a dirlo anche in Europa, rischiando la lapidazione come bieco negazionista del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

