Gravissimo infortunio sul cantiere della SS36 | un operaio si ferisce il collo col flessibile
Gravissimo infortunio sul lavoro nel cantiere stradale: un operaio di 33 anni si ferisce gravemente con i flessibile. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 di martedì 21 ottobre lungo la Ss36, nel tratto comasco della Sp39 Erba-Como-Suello.Per motivi ancora in fase di accertamento il giovane. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La luce in fondo al tunnel del lungo infortunio si vede da qualche giorno per #SeadKolasinac. A distanza di sei mesi esatti dal gravissimo infortunio subito durante il #match contro il #Bologna. Era il 13 aprile quando il #gladiatore bosniaco, in un fortuito scontr - facebook.com Vai su Facebook
Brutto infortunio sul lavoro in Costiera: giovane gravissimo, portato in elicottero a Cattinara https://ift.tt/CuUgLlZ https://ift.tt/BAdHJgt - X Vai su X
Incidente in cantiere lungo la Statale 36, gravissimo operaio di 33 anni - Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì, lungo la Statale 36 in direzione Lecco. msn.com scrive
Suello, dramma in cantiere: operaio si ferisce alla gola con una sega circolare - Grave infortunio nel corso dei lavori per la realizzazione di un passaggio ciclopedonale a ridosso della Statale 36 Milano- Si legge su msn.com
Civate/Suello: operaio in gravi condizioni dopo un infortunio in SS36 - E' stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice rosso – quindi in condizioni gravissime – l'operaio di 33 anni rimasto ferito ... Come scrive casateonline.it