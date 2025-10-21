Gravissimo infortunio sul cantiere della SS36 | un operaio si ferisce il collo col flessibile

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo infortunio sul lavoro nel cantiere stradale: un operaio di 33 anni si ferisce gravemente con i flessibile. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 di martedì 21 ottobre lungo la Ss36, nel tratto comasco della Sp39 Erba-Como-Suello.Per motivi ancora in fase di accertamento il giovane. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

