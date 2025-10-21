Gravi offese al gruppo Giovani Lega | solidarietà da Forza Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto!Il Coordinamento giovanile d i Forza Italia Avellino, esprime la propria piena solidarietà nei confronti dei membri del gruppo giovanile della Lega Avellino, vittime di gravi e inaccettabili offese sui social media.   Condanniamo fermamente ogni forma di violenza verbale e online, che mina non solo la dignità delle persone coinvolte ma anche i principi fondamentali del confronto politico civile e della democrazia. In un momento nel quale il dialogo fra generazioni e forze politiche dovrebbe essere sempre più costruttivo, risulta del tutto intollerabile che giovani siano esposti a insulti, intimidazioni o campagne denigratorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

