Gravemente malata di cuore dà alla luce una splendida bimba il miracolo alla Federico II
Si parla di “miracolo”: d'amore, volontà e medicina d'eccellenza. Così una 31enne dal cuore fragile, segnato da una complessa cardiopatia congenita e da uno scompenso severo, contro ogni previsione, è riuscita a portare a termine la gravidanza e a dare alla luce una splendida bimba che adesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La "cultura" dello sport in questo paese è gravemente malata. Fermate tutto, tutti i campionati di qualunque sport, ordine e grado. - X Vai su X
Appello del cuore per Margot? Margot è una dolcissima cagnolina accudita dalla nostra associazione. Purtroppo è gravemente malata, infatti è affetta da leshmania con una titolazione molto alta. La Malattia ha colpito molti organi per cui abbiamo organizzat - facebook.com Vai su Facebook