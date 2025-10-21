Gravemente malata di cuore dà alla luce una splendida bimba il miracolo alla Federico II

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di “miracolo”: d'amore, volontà e medicina d'eccellenza. Così una 31enne dal cuore fragile, segnato da una complessa cardiopatia congenita e da uno scompenso severo, contro ogni previsione, è riuscita a portare a termine la gravidanza e a dare alla luce una splendida bimba che adesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

