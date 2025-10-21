Gravemente malata di cuore dà alla luce una bimba | parto straordinario alla Federico II di Napoli

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 31enne, con gravi patologie al cuore, ha partorito nell'Azienda Ospedaliera Federico II grazie a un percorso studiato con una equipe multidisciplinare: la bimba sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

