Gravemente malata di cuore dà alla luce una bimba | parto straordinario alla Federico II di Napoli
Una 31enne, con gravi patologie al cuore, ha partorito nell'Azienda Ospedaliera Federico II grazie a un percorso studiato con una equipe multidisciplinare: la bimba sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
