Grave lutto per Callejón | è morta la sorella Vanesa
“Il Marbella Football Club piange profondamente la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L'entità vuole esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla sua famiglia e agli amici in questi momenti così difficili. R.I.P”. scrive sui social il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
