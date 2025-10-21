Grave incidente tra camion in autostrada | morto uomo di 48 anni Coda di 13 chilometri
Un uomo di 48 anni morto. Altri due, entrambi di 59 feriti. E fino 13 chilometri di coda, in direzione Brescia. Il bilancio di un grave incidente avvenuto sull'Autostrada a21, tra Broni e Castel San Giovanni, nel Pavese, è tragico.Tamponamento tra tirAttorno alle 5.30 di martedì, nel territorio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
grave #incidente sul #lavoro ferito un uomo #IlGiunco Vai su Facebook
Stradella, incidente tra mezzi pesanti sul'A21: morto 48enne, autostrada chiusa e traffico bloccato - Tragico schianto tra più mezzi pesanti sull'A21 Torino- Scrive msn.com
Incidente in tangenziale nord: coinvolte tre auto e un camion, grave uno dei feriti - Traffico bloccato in tangenziale Nord, in direzione Piacenza, tra gli svincoli di via Venezia e del Centro Torri a causa di un incidente avvenuto alle 17,42 sul cavalcavia di San Leonardo. Secondo gazzettadiparma.it
Si schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico - Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico ... Riporta fanpage.it