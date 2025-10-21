Grave incidente tra 3 auto e un trattore a Modena | estratte 2 persone

Modena, 21 ottobre 2025 – Questa mattina, alle 10.30 circa, i vigili del fuoco del comando di Modena sono intervenuti in strada Bellaria SS12 dell'Abetone e del Brennero, per un grave incidente stradale. Coinvolte tre autovetture e un trattore agricolo. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno 'liberato' due degli occupanti all'interno delle auto, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. Intervenuta anche la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente tra 3 auto e un trattore a Modena: estratte 2 persone

