Gratteri in conferenza | Tutta la gestione della Juve Stabia in mano alla camorra

Tempo di lettura: < 1 minuto “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri nel corso di una conferenza stampa indetta dopo la disposizione dell’amministrazione controllata della società sportiva Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. “La Juve Stabia è una società che milita in serie B – ha aggiunto il procuratore Gratteri – e questo fa scalpore”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gratteri in conferenza: “Tutta la gestione della Juve Stabia in mano alla camorra”

Argomenti simili trattati di recente

Gratteri: "La Meloni è contro la mafia, ma la gestione della giustizia non è sua" - Gratteri ritiene che Meloni sia in buona fede sulla lotta alla criminalità, ma che all'interno del Governo non detenga lei la gestione ... Riporta la7.it

Il procuratore di Napoli Gratteri ospite d’eccezione del Rotary. Lezione sulla storia delle mafie - Infatti, era in programma una conferenza di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica a Napoli. Lo riporta lanazione.it