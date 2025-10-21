Grandi Giardini Italiani La proprietà passa a Bianca Passera

2025. Inizia un nuovo capitolo nella storia di Grandi Giardini Italiani, impresa culturale nata con capitale privato per promuovere e valorizzare un grande patrimonio culturale di botanica, paesaggio e arte rappresentato dai più bei giardini in Italia. Bianca Passera (nella foto), presidente del Gruppo LarioHotels, ha acquistato da Judith Wade la proprietà dei più importanti marchi nel settore del turismo verde: Grandi Giardini Italiani, Great Gardens of The World e le altre aziende del network. Fu nel ’97 che Judith Wade fondò Grandi Giardini Italiani, prima società che ha introdotto nel mondo del turismo culturale il concetto delle eccellenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

