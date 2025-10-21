Grandi Giardini Italiani La proprietà passa a Bianca Passera
2025. Inizia un nuovo capitolo nella storia di Grandi Giardini Italiani, impresa culturale nata con capitale privato per promuovere e valorizzare un grande patrimonio culturale di botanica, paesaggio e arte rappresentato dai più bei giardini in Italia. Bianca Passera (nella foto), presidente del Gruppo LarioHotels, ha acquistato da Judith Wade la proprietà dei più importanti marchi nel settore del turismo verde: Grandi Giardini Italiani, Great Gardens of The World e le altre aziende del network. Fu nel ’97 che Judith Wade fondò Grandi Giardini Italiani, prima società che ha introdotto nel mondo del turismo culturale il concetto delle eccellenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Salah Mabrouk. . resento in anteprima le porte aperte di due splendidi appartamenti da 3,5 locali in una residenza moderna ed esclusiva. Grandi giardini privati di 160 m² e 40 m² Vista parziale sul lago? Vetrate enormi e luminosità straordinaria Posteg Vai su Facebook
Grandi Giardini Italiani. La proprietà passa a Bianca Passera - Inizia un nuovo capitolo nella storia di Grandi Giardini Italiani, impresa culturale nata con capitale privato per promuovere ... Riporta ilgiorno.it
Dai boutique hotel al turismo green, l’imprenditrice Bianca Passera compra Grandi Giardini Italiani da Judith Wade - Si tratta di una rete di centinaia di giardini in Italia e in tutto il mondo selezionati in base a standard di eccellenza fondata da Judith Wade nel 1997 ... Segnala milanofinanza.it
A Bianca Passera la proprietà di Grandi Giardini Italiani - (askanews) – Inizia un nuovo capitolo nella storia di Grandi Giardini Italiani, impresa culturale nata con capitale privato per promuovere e valorizzare un grande patrimonio culturale di ... Riporta askanews.it