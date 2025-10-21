Grande Fratello sondaggio televoto oggi | chi uscirà tra Matteo Benedetta e Rasha

Latuafonte.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il televoto della quarta puntata del Grande Fratello 2025, Simona Ventura ha aperto un’altra sfida tra Matteo Azzali, Benedetta Stocchi e Rasha Younes. Il meno votato tra questi gieffini dovrà lasciare la Casa nel corso dell’appuntamento che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025. Abbiamo aperto un sondaggio per scoprire il volere del pubblico. Qui di seguito è possibile esprimere il proprio voto, svelando chi state salvando. Non solo, è anche possibile tenere sotto controllo la situazione, scoprendo cosa stanno facendo gli altri telespettatori, in base alle percentuali registrate ogni giorno. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? - Televoto flash al Grande Fratello 2025: chi vuoi salvare tra Bena, Flaminia, Mattia e Matteo? Riporta superguidatv.it

grande fratello sondaggio televotoGrande Fratello, sondaggi televoto: Grazia Kendi da record, paura per Giulia e Omar. Chi viene eliminato stasera - Esploriamo insieme i risultati dei sondaggi di Libero Magazine sulla prossima eliminazione. Segnala libero.it

grande fratello sondaggio televotoGrande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio - Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrenti in nomination, tra cui le due regine della casa. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Sondaggio Televoto