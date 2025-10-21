Grande Fratello shock | Jonas Pepe perde le staffe e ne esce malissimo!

Nell'ultima diretta del Grande Fratello dichiarazioni gravi di Jonas Pepe verso Grazia Kendi, reazione immediata di Simona Ventura e lacrime in casa. Ecco cosa è successo. Hai mai visto una lite in diretta capace di ribaltare il gioco? Ieri la puntata del Grande Fratello ha svelato un momento carico di tensione che nessuno si aspettava. Il protagonista: Jonas?Pepe, che ha avuto uno scontro acceso con Grazia?Kendi e si è trovato al centro di un richiamo pubblico da parte di Simona?Ventura. Durante la diretta sono state mostrate delle clip che documentavano la confusione di Jonas nei confronti delle donne dentro la Casa.

