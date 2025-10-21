Grande Fratello Martina Nasoni ritorna finalmente a casa dopo il trapianto di cuore

La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, la 27enne originaria di Terni, Martina Nasoni, torna a casa dopo il delicato intervento al cuore: "Il tuo addio è diventato il mio inizio". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello martina nasoniGrande Fratello, Martina Nasoni ritorna finalmente a casa dopo il trapianto di cuore - La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, la 27enne originaria di Terni, Martina Nasoni, torna a casa dopo il delicato intervento al cuore: "Il tuo addio è diventato il mio inizio". Si legge su comingsoon.it

grande fratello martina nasoniMartina Nasoni torna a casa dopo il trapianto di cuore e non trattiene l’emozione (Video) - La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello Martina Nasoni finalmente è rientrata a casa dopo un delicato i ... Lo riporta isaechia.it

grande fratello martina nasoniMartina Nasoni, l'influencer ternana di nuovo a casa dopo il trapianto di cuore: "Non esistono parole abbastanza belle" - Sono passati due mesi da quando la giovane influencer ternana è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un delicato trapianto cardiaco. Scrive corrieredellumbria.it

