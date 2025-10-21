Grande Fratello Martina Nasoni ritorna finalmente a casa dopo il trapianto di cuore
La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, la 27enne originaria di Terni, Martina Nasoni, torna a casa dopo il delicato intervento al cuore: "Il tuo addio è diventato il mio inizio". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
