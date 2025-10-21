Grande Fratello l' emozionante confessione di Anita Mazzotta sulla mamma | Mi ha lasciato dei messaggi

Dopo aver fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello, la gieffina Anita Mazzotta si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero emozionanti sulla sua mamma, che è venuta a mancare da poco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, l'emozionante confessione di Anita Mazzotta sulla mamma: "Mi ha lasciato dei messaggi"

Altre letture consigliate

Grande Fratello. . Donatella a Flaminia: “Ho trovato un po’ di furbizia da parte tua” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Scintille-tra-Donatella-e-Flaminia - facebook.com Vai su Facebook

#GrandeFratello recap: puntata 4 - X Vai su X

Grande Fratello, l'emozionante confessione di Anita Mazzotta sulla mamma: "Mi ha lasciato dei messaggi" - Dopo aver fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello, la gieffina Anita Mazzotta si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero emozionanti sulla sua mamma, che è venuta a mancare da poco. Scrive comingsoon.it

Grande Fratello, la confessione di Ivana Castorina: “Mio fratello l’ha scoperto da poco” - La gieffina racconta la sua storia di coraggio e identità: dal rapporto con il fratello al grande amore con il marito Tony, fino al messaggio potente di accettazione e libertà. Scrive movieplayer.it

Grande Fratello, la toccante confessione di Ivana Castorina sulla transizione e la sorpresa del marito: «Finalmente ti sei liberata» - Ivana Castorina si è raccontata a cuore aperto, condividendo il suo percorso di transizione: «Sono nata in un corpo che non mi apparteneva, ero ... Scrive msn.com