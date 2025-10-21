Grande Fratello le pagelle della quarta puntata | Jonas 4 Ventura 6 Bruganelli 8 Matteo 7 Anita 9
Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la quarta puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Dal rientro di Anita alla storia di Ivana, fino a un inaspettato televoto flash: rivivi le emozioni della quarta puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! - facebook.com Vai su Facebook
Noi stiamo V O L A N D O ? #GrandeFratello - X Vai su X
Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 20 ottobre/ Bruganelli oscura gli opinionisti, Jonas sbaglia e crolla - Le pagelle della quarta puntata del Grande Fratello 2025: ecco i momenti salienti, i voti e le polemiche nate in diretta ... Secondo ilsussidiario.net
Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato - Bravissima, invece, Cristina Plevani: commenti interessanti e di carattere ... Scrive msn.com
Grande Fratello, le pagelle: Bruganelli ha l'empatia di un cyborg (7,5), Jonas vuole condurre? (4) - L'unica speranza d'evasione è il vigile urbano Francesco Rana, un estemporaneo Fantozzi ... Secondo msn.com