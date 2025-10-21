Grande Fratello la notte del ritorno | Anita rientra dopo il lutto Bena lascia la Casa In nomination Benedetta Matteo e Rasha

La quarta puntata del Grande Fratello 2025 ha cambiato il passo del racconto. È stata la serata in cui Anita Mazzotta ha varcato di nuovo la Porta Rossa dopo la perdita della madre, con parole semplici e durissime insieme. È stata anche la diretta del televoto lampo che ha portato all’eliminazione di Omar “Bena” Benabdallah . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, la notte del ritorno: Anita rientra dopo il lutto, Bena lascia la Casa. In nomination Benedetta, Matteo e Rasha

