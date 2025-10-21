Grande Fratello la furia di Simona Ventura | Adesso basta! Qui no

Scintille in diretta al Grande Fratello, dove la puntata si è accesa per un duro confronto tra Simona Ventura e Jonas, dopo una frase offensiva del concorrente nei confronti di una coinquilina. L'atmosfera si è fatta tesa, al punto che la conduttrice è intervenuta con tono fermo per mettere un limite al comportamento del gieffino. Tutto è iniziato quando Jonas, già protagonista di più momenti controversi, ha mostrato un atteggiamento ambiguo verso alcune concorrenti della Casa. Tra battute e dichiarazioni poco chiare, il concorrente si è lasciato andare a commenti di troppo che hanno fatto scattare la reazione degli opinionisti.

