Grande Fratello la confessione di Ivana Castorina | Mio fratello l’ha scoperto da poco
La gieffina racconta la sua storia di coraggio e identità: dal rapporto con il fratello al grande amore con il marito Tony, fino al messaggio potente di accettazione e libertà. Una delle pagine più intense e autentiche di questa edizione del Grande Fratello è arrivata con la commovente confessione di Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi completamente e condividere con il pubblico e i suoi coinquilini una parte profonda della sua vita. Nelle scorse settimane la gieffina aveva raccontato alle coinquiline il suo percorso di transizione e ieri Simona Ventura le ha dato la possibilità di parlarne al pubblico del reality show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande Fratello. . Donatella a Flaminia: “Ho trovato un po’ di furbizia da parte tua” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Scintille-tra-Donatella-e-Flaminia Vai su Facebook
Noi stiamo V O L A N D O ? #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, la confessione di Ivana Castorina: “Mio fratello l’ha scoperto da poco” - La gieffina racconta la sua storia di coraggio e identità: dal rapporto con il fratello al grande amore con il marito Tony, fino al messaggio potente di accettazione e libertà. Si legge su movieplayer.it
Grande Fratello, confessione spiazzante di Ivana Castorina: “Mio fratello ha scoperto da poco che sono trans” - Ivana Castorina ha rivelato che molte persone non sapevano che fosse trans, tra cui suo fratello. mondotv24.it scrive
Grande Fratello, Ivana rivela come si chiamava prima della transizione, poi parla del marito - Ivana Castorina si confessa al Grande Fratello e racconta la sua storia: la transizione, il nuovo nome e la paura per il marito ... Segnala donnapop.it