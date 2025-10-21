Grande Fratello la confessione di Ivana Castorina | Mio fratello l’ha scoperto da poco

La gieffina racconta la sua storia di coraggio e identità: dal rapporto con il fratello al grande amore con il marito Tony, fino al messaggio potente di accettazione e libertà. Una delle pagine più intense e autentiche di questa edizione del Grande Fratello è arrivata con la commovente confessione di Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi completamente e condividere con il pubblico e i suoi coinquilini una parte profonda della sua vita. Nelle scorse settimane la gieffina aveva raccontato alle coinquiline il suo percorso di transizione e ieri Simona Ventura le ha dato la possibilità di parlarne al pubblico del reality show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

