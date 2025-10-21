Grande Fratello Jonas Pepe affronta Omer Elomari dopo la diretta | Pure te sei arrogante non devi infierire VIDEO

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nomination ricevuta da Omer Elomari ha infastidito, e non poco, il modello Jonas Pepe che, subito dopo l'ultima diretta del Grande Fratello, ha deciso di affrontarlo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello jonas pepe affronta omer elomari dopo la diretta pure te sei arrogante non devi infierire video

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas Pepe affronta Omer Elomari dopo la diretta: "Pure te sei arrogante, non devi infierire" (VIDEO)

Argomenti simili trattati di recente

grande fratello jonas pepeGrande Fratello, caos in diretta: “Che ca**o guardi”, Simona Ventura lo gela - Nel corso della diretta di ieri, 20 ottobre, un episodio ha acceso gli animi dentro e fuori la Casa: Jonas Pepe, già protagonist ... Come scrive donnaglamour.it

grande fratello jonas pepeGrande Fratello 2025, pagelle quarta puntata. Meglio un Don Matteo che un Leopardi travestito da narcisista (Jonas Pepe): i voti - Da Sonia Bruganell a Simona Ventura: i voti ai protagonisti del reality ... Riporta msn.com

grande fratello jonas pepeGrazia Kendi furiosa con Jonas al Grande Fratello: “Mi vedi solo come una da tr*mbare!”/ Incastrato da video - Jonas Pepe smascherato in diretta al Grande Fratello 2025: i video delle dichiarazioni su Grazia Kendi scatenano il caos ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Jonas Pepe