Grande Fratello il caso Jonas–Grazia | la frase in diretta e l’altolà di Ventura Fin dove arriva il gioco?

È il momento che divide e fa discutere dentro e fuori la Casa. Jonas, 24 anni, reagisce male a uno sguardo di Grazia e spara una frase brutale – “Che ca**o ti guardi? Stai muta” – davanti alle telecamere. Lo studio si gela, in Casa scatta il rimpallo di parole, e in pochi secondi la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

