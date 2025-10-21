Grande Fratello eliminazione flash e faccia a faccia per Ivana Castorina

Nuova serata di passione televisiva: lunedì 20 ottobre, su Canale 5, il Grande Fratello mette in gioco sentimenti, scelte e verità personali. Una puntata costruita per sorprendere, con attenzione alle storie che contano e alla fragilità che diventa forza, tra ritorni attesi, confronti faccia a faccia e un verdetto lampo capace di cambiare gli equilibri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, eliminazione flash e faccia a faccia per Ivana Castorina

Contenuti che potrebbero interessarti

Top ten dei best moment di SuperSimo (+ la sigla più richiesta) #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

#GrandeFratello recap: puntata 4 - X Vai su X

Grande Fratello (20 ottobre), chi è stato eliminato: televoto flash tra accuse e polemiche - Televoto flash nella quarta puntata del Grande Fratello: in nomination Mattia, Flaminia, Matteo e Bena, accusati di aver fatto poco nella Casa. Secondo libero.it

Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? - Televoto flash al Grande Fratello 2025: chi vuoi salvare tra Bena, Flaminia, Mattia e Matteo? Si legge su superguidatv.it

Grande Fratello, eliminazione flash: ecco chi è uscito dalla casa e le percentuali del televoto - Eliminazione a sorpresa al Grande Fratello 2025, i nominati li ha scelti il pubblico da casa: ecco chi ha abbandonato il reality e le percentuali. Da mondotv24.it