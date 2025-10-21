Il televoto flash decreta l'eliminazione di Bena con solo l'11,75% dei voti., tre concorrenti sono in nomination, uno di loro lunedì dovrà abbandonare la Casa. La quarta puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e andata in onda il 20 ottobre su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Dopo l'uscita di Giulio Carotenuto nel precedente appuntamento, un nuovo concorrente ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre A dover lasciare il gioco è stato Omar 'Bena' Benabdallah, risultato il meno votato dal pubblico durante il televoto flash aperto in diretta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: eliminato Bena, sorpresa televoto flash, tre concorrenti in nomination