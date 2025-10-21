Grande Fratello è Anita vs Rasha | la Mazzotta torna e crea i primi schieramenti

Ebbene sì, sembra che si stiano creando i tanto attesi schieramenti in questo Grande Fratello 2025. Le alleanze e i gruppi ben divisi, da sempre, reggono le edizioni di questo reality show e creano le dinamiche. Il pubblico potrebbe tornare a interessarsi al programma, condotto da Simona Ventura, proprio tramite gli schieramenti. A quanto pare, Anita Mazzotta è tornata nella Casa più spiata d’Italia con le idee ben precise: non le piace Rasha Younes. La giovane piercer l’ha fatto capire in queste ore, andando in giro per il loft parlando negativamente della coinquilina. Ma vediamo insieme cosa succede e qual è la reazione del pubblico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

