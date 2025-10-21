Grande Fratello Bena eliminato | 3 concorrenti in nomination

Bena è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello. Ha perso al televoto flash contro Matteo, Flaminia e Mattia. In nomination sono finiti tre concorrenti: Benedetta, Matteo e Rasha. 🔗 Leggi su Fanpage.it

