Grande Fratello Anita Mazzotta parla della morte della madre | cosa ha raccontato in casa

Anita Mazzotta aveva abbandonato il Grande Fratello 2025 per motivi familiari, ma ha fatto il suo ritorno ufficiale nella Casa. Il rientro è avvenuto durante la quarta puntata, nel corso della quale Simona Ventura ha accolto la concorrente e le ha dato modo di raccontare quanto accaduto nelle ultime settimane. Dopo la fine della puntata del 21 Ottobre 2025, la ragazza ha fatto delle confidenze davvero toccanti sugli ultimi momenti con sua mamma. Il ritorno di Anita Mazzotta al Grande Fratello. Il rientro di Anita Mazzotta ha commosso il pubblico e i coinquilini. Dopo aver salutato i compagni, la concorrente ha chiesto di poter parlare in confessionale con Simona Ventura per spiegare le ragioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta parla della morte della madre: cosa ha raccontato in casa

