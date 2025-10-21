Grande Fratello Anita Mazzotta è tornata nella casa dopo il grave lutto | Era una sua volontà

Anita Mazzotta al Grande Fratello ha spiegato perché ha deciso di tornare nella casa dopo il lutto. Non è un momento affatto semplice per Anita Mazzotta, la gieffina aveva abbandonato il reality per motivi personali e ieri sera è tornata nella casa più spiata d’Italia, non come ospite ma come concorrente. Ai suoi compagni di avventura ha raccontato ciò che le è successo, la sua assenza è stata causata dalla morte della madre. C’è chi non ha condiviso la sua scelta di tornare nella casa dopo il grave lutto, altri invece le hanno manifestato il loro sostegno. La gieffina durante la quarta puntata del Grande Fratello ha detto: “Sono stati giorni difficili, non semplici ovviamente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, Anita Mazzotta è tornata nella casa dopo il grave lutto: “Era una sua volontà”

