Grande Fratello 2025 quarta puntata | Bena fuori al televoto flash ascolti fermi e tre nomination che pesano

Quarta puntata intensa, senza strappi decisivi ma con un verdetto chiaro: Bena Benabdallah è il secondo eliminato di questa edizione, uscito dopo un televoto flash aperto in diretta da Simona Ventura. In nomination vanno Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes; Giulia Soponariu e Omer Elomari restano immuni, mentre Anita Mazzotta rientra in Casa dopo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello 2025, quarta puntata: Bena fuori al televoto flash, ascolti fermi e tre nomination che pesano

Argomenti simili trattati di recente

Top ten dei best moment di SuperSimo (+ la sigla più richiesta) #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

#GrandeFratello recap: puntata 4 - X Vai su X

Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” smettono di scendere ma nemmeno salgono. Il miracolo è rimandato - I eri è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2025 e Simona Ventura, in grande spolvero, ha accolto in studio Sonia Bruganelli come ospite speciale. Segnala iodonna.it

Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 20 ottobre, quarta puntata - Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 ottobre 2025 con le ultime news. Da superguidatv.it

Grande Fratello 2025, pagelle quarta puntata: Sonia Bruganelli in cattedra (7) ma qui serve un miracolo - Con la quarta puntata il Grande Fratello rende palese un problema, che è poi lo stesso di un noto programma RAI i concorrenti non si espongono, se non per raccontare una versione di sè confezionata ad ... Segnala movieplayer.it