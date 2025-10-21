Grande Fratello 2025 pagelle quarta puntata | Sonia Bruganelli in cattedra 7 ma qui serve un miracolo
Con la quarta puntata il Grande Fratello rende palese un problema, che è poi lo stesso di un noto programma RAI i concorrenti non si espongono, se non per raccontare una versione di sè confezionata ad arte per la TV ma non molto veritiera Dopo quattro puntate, il Grande Fratello 2025 è già sulla strada del miracolo, ma non di quelli che l'hanno ottenuto. Lo share scende ancora, siamo al 14.3%, con poco più di 1,8 milioni di spettatori (mentre Blanca, sull'ammiraglia avversaria, sfiora i 4), ma soprattutto c'è qualcosa nel meccanismo che non funziona. Le nostre pagelle del Grande Fratello, puntata del 20 ottobre Non è Simona Ventura, pur se appannata rispetto ai tempi ruggenti dell'Isola, ma un mix tra concorrenti e opinionisti, tutti troppo adagiati su divanetti e poltrone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
