Grande Fratello 2025 numeri in apnea | perché il lunedì è un muro e da dove può ripartire

Siamo davanti a una fotografia nitida: la quarta puntata del Grande Fratello 2025 si è fermata a 1.873.000 spettatori con il 14,2% di share, mentre su Rai 1 Blanca 3 ha raccolto 3.915.000 telespettatori e il 23,9%. Uno scarto netto che racconta una sfida del lunedì mai davvero in equilibrio.

