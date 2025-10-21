Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 20 ottobre quarta puntata
E’ da poco calato il sipario sulla quarta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 20 ottobre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 4a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 20 ottobre. La quarta puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 20 ottobre 2025 prende il via con una raggiante Simona Ventura che rilancia: “ non esistono maschere, solo verità. Chi è pronto a mettersi in gioco? Si parte”. La padrona di casa dopo i consueti saluti agli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli dà il benvenuto ad un ospite speciale: Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
