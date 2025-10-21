Grande Fratello 2025 Ivana Castorina incontra il marito | Video Mediaset
Ivana Castorina racconta la sua storia di transizione al Grande Fratello 2025 emozionando tutti: dai coinquilini agli opinionisti fino al pubblico da casa. A sorpresa poi arriva anche il marito Tony. Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta il suo prima e dopo. Al Grande Fratello 2025 Simona Ventura parla della storia di Ivana Castorina: “ hai parlato del tuo percorso di transizione in casa. Quando sei entrata al Grande Fratello eravamo d’accordo che avresti deciso tu di dirlo”. Ivana nel confessionale si racconta: “ ho deciso di farlo a modo mio perchè per tanto tempo ho subito il giudizio della gente che non potevo raggiungere una posizione, dei sogni nella vita perchè ero uno scherzo della natura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
