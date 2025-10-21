Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 20 ottobre | Video Mediaset
Nomination Grande Fratello del 20 ottobre 2025 4a puntata. Durante la quarta puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Si parte con le nomination palesi: Benedetta vota Rasha: “ è la persona con cui ho parlato e condiviso meno ”;. Ivana nomina Domenico: “ è l’unica persona che non mi ha fatto domande, credo perchè il suo percorso sia incentrato sul divertimento, mentre sono più incentrata sul dialogo e conoscersi ”;. Domenico vota Ivana: “ non è mi piaciuta una battuta che hai fatto ieri sulle nomination ”;. Grazia nomina Francesca e Simone: “ abbiamo chiarito dei punti, ma ci sono delle cose che non riesco ad intrecciare con loro, non ci incastriamo”;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il pubblico ha deciso che a dover lasciare la Casa è... Bena #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Dopo quello che sembrava un primo avvicinamento con Giulia, Jonas sembra ora interessato a Rasha... #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello 20 ottobre, Anita è rientrata: nominati ed eliminato della serata - Nella quarta puntata del reality show, debutta l’opinionista Sonia Bruganelli. Si legge su msn.com
Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre - Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre. Scrive tpi.it
Grande Fratello 4° puntata: eliminato, nominati, caso gieffini noiosi - Tutto quello che è successo nella Casa durante la puntata che è andata in onda il 20 ottobre 2025 del reality condotto da Ventura ... Lo riporta msn.com