Nomination Grande Fratello del 20 ottobre 2025 4a puntata. Durante la quarta puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Si parte con le nomination palesi: Benedetta vota Rasha: “ è la persona con cui ho parlato e condiviso meno ”;. Ivana nomina Domenico: “ è l’unica persona che non mi ha fatto domande, credo perchè il suo percorso sia incentrato sul divertimento, mentre sono più incentrata sul dialogo e conoscersi ”;. Domenico vota Ivana: “ non è mi piaciuta una battuta che hai fatto ieri sulle nomination ”;. Grazia nomina Francesca e Simone: “ abbiamo chiarito dei punti, ma ci sono delle cose che non riesco ad intrecciare con loro, non ci incastriamo”;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 20 ottobre | Video Mediaset