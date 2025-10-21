Grande Fratello 2025 chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? | Video Mediaset
Al Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il nome del secondo concorrente eliminato di questa edizione. Durante la diretta Simona Ventura ha aperto un televoto flash tra 3 concorrenti scelti tramite un sondaggio social. Il pubblico da casa ha scelto Mattia, Matteo Flamina “rei” di non essersi messi particolarmente in gioco nella casa. A loro si aggiunge Bena, il concorrente meno votato dal pubblico da casa. Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre?. “ Ci siamo è il momento del verdetto. Bena, Mattia, Flaminio e Matteo andate spalle al led. Io chiudo ufficialmente qui il televoto ” – dice Simona Ventura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
