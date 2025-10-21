Grande Fratello 20 ottobre Anita è rientrata | nominati ed eliminato della serata

Roma, 20 ottobre 2025 – Nella quarta puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 20 ottobre, è successo di tutto: un rient ro, un televoto flash, un’eliminazione e nuove nomination. Una serata nella quale, però, le emozioni sono state ben poche.  La nuova opinionista. Anita Mazzotta rientra al Gf. Simona Ventura contro Jonas. L’eliminato. I nominati. La nuova opinionista. Visti gli ascolti tv disastrosi nelle prime tre puntate, Mediaset corre ai ripari e per la puntata di lunedì 20 ottobre del Grande Fratello ecco una nuova opinionista: Sonia Bruganelli si aggiunge al trio composto da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

