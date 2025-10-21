Il principe Andrea vive senza pagare l'affitto da 20 anni al Royal Lodge, una villa di 30 stanze nella tenuta del Castello di Windsor, a circa 40 chilometri da Londra, secondo il Times, che ha ottenuto una copia del contratto di locazione. L'accordo, di cui vengono pubblicati alcuni estratti, stabilisce che l'affitto e' "un granello di pepe (se richiesto)" all'anno a partire dal 2003, sebbene sia noto che il principe abbia inizialmente pagato 1 milione di sterline (1,17 milioni di euro) di affitto e almeno 7,5 milioni di sterline (8,78 milioni di euro) per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2005. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gran Bretagna, il principe Andrea non paga l'affitto da venti anni