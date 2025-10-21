Graham Potter si presenta alla stampa e stupisce giornalisti e tifosi | parla uno svedese perfetto

Graham Potter stupisce tutti ancora prima di iniziare. La conferenza stampa del nuovo commissario tecnico della Svezia impressiona giornalisti e tifosi, l'inglese parla uno svedese perfetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

