Graffi e pugni a un carabiniere che lo insegue e lo blocca dopo una guida pericolosa | a processo per lesioni

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAMERANO - Stava tornando a casa con la figlia quando lungo la Cameranense aveva notato un'automobile sulla strada che procedeva con una guida molto pericolosa. Il conducente andava a zig zag, invadendo anche la corsia opposta di marcia dove sopraggiungevano diverse vetture. Così un carabiniere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Graffi Pugni Carabiniere Insegue