Grace Wales Bonner è la nuova direttrice creativa del menswear di Hermès

21 ott 2025

A pochi giorni dall’addio di Véronique Nichanian dopo 37 anni nel ruolo, sarà Grace Wales Bonner a dirigere la linea uomo della celebre casa di moda parigina Hermès. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

grace wales bonner 232 la nuova direttrice creativa del menswear di herm232s

© Vanityfair.it - Grace Wales Bonner è la nuova direttrice creativa del menswear di Hermès

