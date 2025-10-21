Grace Wales Bonner è il nuovo direttore creativo del menswear di Hermès
. La stilista britannica, che ha creato il suo omonimo marchio di abbigliamento maschile nel 2014 e ha una collaborazione di lunga data con adidas, presenterà la sua prima sfilata per la maison francese nel gennaio 2027, come annunciato oggi da Hermès. Grace Wales Bonner succederà a Véronique Nichanian, che nei giorni scorsi aveva lasciato l'incarico dopo 37 anni. «Sono profondamente onorata di essere stata incaricato del ruolo di direttore creativo del prêt-à-porter maschile di Hermès. È un sogno realizzato intraprendere questo nuovo capitolo, seguendo una stirpe di artigiani e designer ispirati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
