Governo | Calandrini FdI ' traguardo tre anni simbolo migliore di stabilità e responsabilità'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il compimento di un traguardo come quello appena raggiunto, ovvero che l'esecutivo guidato da Giorgia?Meloni entri nella storia come uno dei tre governi più longevi della Repubblica, non è un primato fine a se stesso, ma il simbolo migliore di stabilità, continuità e responsabilità. In un Paese che ha visto, negli ultimi decenni, cambi di esecutivo frequenti, poter contare su un governo che resta in campo, porta avanti i suoi impegni e mantiene coerenza nelle scelte è un fattore di forza non solo per l'Italia, ma per la sua credibilità internazionale". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
