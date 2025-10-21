Governo | Boccia ' inginocchiato davanti a Trump costruiamo alternativa giorno per giorno'
Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Questo governo si è inginocchiato davanti agli Stati Uniti: ha firmato un accordo capestro sui dazi che massacra le nostre imprese, è stato una comparsa alla passerella di Sharm el Sheik e non ha avuto il coraggio di pronunciare una sola parola di condanna per il genocidio a Gaza. Meloni ha trasformato l'Italia nella dependance di Trump”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a ' Internazionale'. "Molti, a destra, confondono la diplomazia con la sudditanza. Credono che inchinandosi al potente di turno si ottengano vantaggi. Ma Trump non è un alleato, è un uomo d'affari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
